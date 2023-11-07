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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ordu'ya ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldiği Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA7 Kasım 2023 Salı 20:31 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ordu'ya ziyaret
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Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen Ordu Büyükşehir Belediyesinin toplu açılış töreninin ardından belediye hizmet binasına geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile bir araya gelen Kurtulmuş, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, programları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne de ziyaret gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile personel tarafından karşılanan Kurtulmuş, polis tören mangasını selamladı, daha sonra müdürlüğe ait defteri imzaladı.

Kurtulmuş, makamda Aksoy'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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