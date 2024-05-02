TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan partilere yeni anayasa ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa konusunda CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti'ye ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, CHP MECLİS GRUBU'NU ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Meclis Grubu'nu ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ve parti yöneticileriyle görüştü.

Kurtulmuş ve Özel, yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiklerini belirten Kurtulmuş, nasıl bir yol izleneceği konusunda bundan sonra birlikte müzakereyle bir süreç oluşturulması gerektiğini ifade ettiğini aktardı. Kurtulmuş, yeni anayasanın içeriğiyle ilgili başından bu yana bir tek kelime söylemediğine dikkati çekti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki usul esasa mukaddemdir. Önce yapılacak işin usullerinin tespit edilmesi ve onun sonucu olarak da doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir. Bu çerçevede yine başka bir temel kural ise partilerin anayasaları olmaz, partilerin anayasa teklifleri olur. Anayasa, milletin anayasasıdır. Parlamentoda, başından beri söylediğimiz, oluşabilecek en yüksek konsensüsle, mümkünse 400'ün çok üstünde bir ittifakla bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni anayasası ortaya çıksın. Bu anlamda toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiğimiz bir sürecin, toplumsal yarılma ve toplumsal kamplaşma vesilesi haline getirilmemesi için de azami dikkat göstermemiz gerekir. Bu çerçevede benim açımdan da son derece verimli, yapıcı bir görüşme oldu. Sayın Genel Başkan da görüşlerini çok açık bir şekilde ifade etti. Bundan sonra diğer genel başkanları da ziyaret ederek hep beraber bir yol bulacağız. Eğer gerçekleştirebilirsek en kısa süre içerisinde, örneğin mayıs ayının sonuna kadar grubu bulunan siyasi partilerden bu işin usulüne ilişkin fikirlerini almak isteriz. Ondan sonra da belki yaz döneminde bütün siyasi partiler görüşlerini, anayasa tekliflerini olgunlaştırarak önümüzdeki sene Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar. Sonrasındaki dönemde de inşallah usulüne uygun olarak bu süreçleri götürdüğümüz takdirde sonuç alabileceğimizi düşünüyorum."

- "PARTİLERLE UZLAŞI İÇERİSİNDE BELİRLEYİP BİR SONUCA ULAŞACAĞIZ"

Bu parlamentonun, uzun yıllar içerisinde temsil kabiliyeti en yüksek parlamento olduğuna işaret eden Kurtulmuş, halkın verdiği oyların yaklaşık yüzde 95'inin TBMM'de temsil edildiğini anlattı.

Grubu olan veya olmayan çok sayıda partinin var olmasının, Türkiye'nin demokratik tartışma zeminini kuvvetlendirmesi bakımından önemli olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Grubu olmayan partilerin de görüşlerini alacağız. Anayasa yapma kararını bu Meclis verecektir. Bu Meclis anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir." diye konuştu.

Yeni anayasanın, milletvekillerinin oylarıyla yapılacağını ancak bu süreçte sadece siyasi partilerin değil, toplum kesimlerinin, üniversitelerin, hukuk camiasının, sivil toplum kuruluşlarının ve farklı kesimlerin görüşlerini alacakları, iyi yönetilmiş bir süreci olgunlaştırmak istediklerini ifade eden Kurtulmuş, "Mecliste bu işin nasıl müzakere edileceğiyle ilgili komisyonun şekli, yöntemi, bunları da yine partilerle uzlaşı içerisinde belirleyip bir sonuca ulaşacağız." dedi.

Kurtulmuş, görüşmenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, Cumhuriyetin ikinci asrının ilk Meclisinin, milletin kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirebilecek bir imkana kavuşmasını ümit ettiğini de söyledi. Kurtulmuş, "Bu süreç içerisinde yapıcı bir diyaloğu bütün siyasi partilerimizle sürdürerek yol almaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

DEM PARTİ GRUBU'NU ZİYARET ETTİ

Kurtulmuş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu'nu ziyaret ederek, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Oruç, gazetecilere açıklama yaptı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında yaptıkları görüşmeleri bugün parlamentoda grubu bulunan 3 parti ile sürdürdüklerini ve sürece ilişkin çerçeveyi DEM Parti ile paylaştıklarını anlatan Kurtulmuş, "Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik. Değerli eş genel başkanlar ve grup başkanları, arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra bu yola ilişkin görüşlerini parti olarak kamuoyu ile paylaşacaktır. Bizim temennimiz, TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla, siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, detaylı açıklamayı bugünkü son ziyaretin ardından yapacağını kaydetti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç da Meclis Başkanı Kurtulmuş'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, şu görüşleri paylaştı:

"DEM Parti olarak demokratik anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla ilgili çeşitli açıklamalarımız olmuştur. Biz, 12 Eylül Anayasası'nın uygulanmadığı bir dönemden geçerken ne yazık ki 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılmasıyla ilgili görüşlerimiz kamuoyunca bilinmektedir. Bu dönemde elbette bir yol temizliğine ihtiyaç var. Türkiye'de bir demokratik anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için mevcut baskı sürecinin, anti demokratik sürecin ortadan kalkması, Anayasa, AİHM hükümlerinin, kararlarının uygulanması gerekir. Bütün bunlar bizler açısından önemli."

SAADET PARTİSİ MECLİS GRUBU'NA ZİYARET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Meclis Grubu'nu ziyareti sonrası, yaptığı açıklamada, yeni anayasa çalışmaları kapsamında Saadet Partisi'nde grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle konuyu müzakere etme imkanı bulduklarını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, genel çerçeveyi, süreçle ilgili usule ilişkin görüşlerini, TBMM zemininde anayasa çalışmaları en olgun nasıl ilerletilebilir bunlarla ilgili görüşlerini aktardığını söyledi. Kurtulmuş, "Yapıcı, olumlu bir görüşme yaptığımızı ve bundan sonra da diğer siyasi partilerle görüşmeleri tamamladıktan sonra usul, yöntem belirleyerek, muhtemelen önümüzdeki ekim ayı gibi, bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Süreci şeffaf, karşılıklı medeni anlayış içerisinde ve demokrasinin kurallarına uygun şekilde, nitelikli tartışma zemini oluşturarak sürdürme kararlılığı içerisinde olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Siyaset, diyalog içerisinde çözüm üretme yeridir. Bu çerçevede bütün siyasi partilerin bu diyalogun yapıcı unsurları olmasını temenni ederim. Mecliste gurubu bulunan partilerin, görüşlerini aldıktan sonra Mecliste temsil edilen diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız. Bu süreci şeffaf yöneteceğiz." diye konuştu.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, anayasa değişikliği meselesine ilişkin Kurtulmuş'un teklifini gruplarında değerlendireceklerini kaydetti.

Mevcut Anayasa'nın kimi zaman ihlal, kimi zaman da ilga edildiğini ve Türkiye'nin mutlaka bir anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu belirten Özdağ, "Vermiş olduğumuz soru önergelerinde dahi Anayasa, bakanlara '15 gün içerisinde cevap vermeniz gerekir' diyor. Cevap vermiyorlar. Cevap vermedikleri zaman, Anayasa çiğnendiği zaman ne olması gerekiyor? Bir cezai müeyyidesinin olması gerekiyor. Var mı, var ama uygulanmıyor. O zaman uygulanabilecek şeyleri yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak da çalışmalar yapılmasında fayda var." değerlendirmesinde bulundu.

Özdağ, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını daha fazla ön plana çıkartan bir anayasa için çalışmalara destek vereceklerini dile getirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Kurtulmuş'a samimi gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Anayasa çalışmalarının sağlıklı siyasal zeminlerde daha iyi sonuçlar vereceğini ifade eden Kaya, "Sorunlarımızı siyaset yoluyla müzakere edebileceğimiz bir zeminde konuşmanın önemine işaret ederek, Saadet ve Gelecek partileri olarak bu siyasal zemine katkı sunacak her türlü çabanın içerisinde olacağımızı ve sağlıklı bir zemin inşasının sorunları konuşmaktan daha önemli olduğunu ifade ettik." dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, İYİ PARTİ GRUBU'NU ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ederek, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Kurtulmuş, Dervişoğlu'nu genel başkanlığa seçilmesinden dolayı kutlayarak, başarılar diledi.

Meclis'teki partilerin, doğru bir usul, masa etrafında toplanarak yeni anayasa konusunda tartışabilecekleri bir zemin oluşturulabilmesi için gayret sarf etmeleri gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Siyasi partilerin öncelikli olarak birbirleriyle el sıkışmaları lazım. Yumrukları sıkarak diyalog olmaz, partilerin ve grupların birbirlerini anlaması, anlaşması mümkün olmaz. Ziyaret ettiğim 4 partide de diyaloğa açık bir anlayışın olduğunu, açık ve şeffaf bir zeminde bu konuların tartışılmasına müsait bir siyasal anlayışa sahip olduklarını görmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kurtulmuş, yeni anayasa tartışmalarının doğru bir zeminde yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'de anayasa tartışması bizim bildiğimiz on yıllar boyunca devam eder. Hatta şunu çok açık söylemek mümkün ki, 82 Anayasası'nın kabul edilişinin ertesi gününden itibaren çok yoğun eleştirilere muhatap olmuş, defaatle üzerinde değişiklikler yapılmış ama hala Anayasa'nın bir şekilde ana çerçevesinin, ruhunun devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla artık bunun vaktinin, zamanının geldiğini bu yaptığım görüşmelerde bir kere daha görüyorum, anlıyorum. Bu, bir fantezi değildir; bu, bir temenni değildir; bu, bir grubun, bir partinin işi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

- "PARLAMENTODA TEMSİL EDİLEN DİĞER SİYASİ PARTİLERİN DE GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin anayasası olmayacağına, anayasa teklifleri olabileceğine işaret ederek, "Dolayısıyla bunun milletin anayasası haline getirilmesi için TBMM zeminini en iyi şekilde, neredeyse hatasız bir şekilde kullanmamız lazım ve buradan da ortaya çıkacak müşterek fikirler üzerinde ümit ve temenni ediyorum ki parlamentoda 400'ün üstünde bir ittifakla yeni anayasa metninin kabul edilmesi mümkün olsun." dedi.

Yeni anayasa konusuna meclis başkanı olarak titizlikle yoğunlaşacağını, süreci açık ve şeffaf bir iletişimle sürdüreceğini belirten Kurtulmuş, siyasi partilerin kendi grup ve yetkili organlarında tartışarak hazırlayacakları anayasa tekliflerinin, ekim ayıyla birlikte Meclis'te doğru bir zeminde tartışılmasının da mümkün olabileceğini söyledi.

TBMM'de, halkın yüzde 95'inin oyunun temsil edilmesi ile 15 siyasi parti ve 6 siyasi parti grubunun bulunmasının fevkalade büyük bir çoğulculuk işareti olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Özgür, demokratik, çağdaş ve çoğulcu bir anayasanın yapılması için parlamentoda bir zemin mevcuttur. Bundan en iyi şekilde istifade ederek sonuç alınmasının doğru olduğu kanaatindeyim. 'Bu parlamento kurucu bir parlamento değildir ve anayasa yapamaz' fikri kabul edilemez. Bu parlamento, milletin doğrudan doğruya oylarıyla seçilmiş bir parlamentodur. Eğer yeterli sayıyı bulursa anayasa değişikliğini gerçekleştirebilir." diye konuştu.

"Yaptığım ziyaretlerde siyasi partilerin ön yargısız şekilde bu konuya yaklaşmalarından dolayı bir memnuniyet duyuyorum" diyen Kurtulmuş, "Türkiye, Cumhuriyet'imizin ikinci asrında 28. Dönem TBMM'ye yakışan yeni bir anayasayı hazırlayarak ya da çok kapsamlı bir anayasa değişikliği yaparak milletimizin ihtiyacı olan konulara cevap verebilecektir. Bundan sonra inşallah daha evvel de ifade ettiğim gibi, sadece grubu bulunan siyasi partiler değil parlamentoda temsil edilen diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız." ifadelerini kullandı.

Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yargı camiasının da görüşlerinin alındığı açık ve şeffaf bir süreci yürüteceklerini dile getiren Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarının, milletin beklentilerine cevap verecek bir üslup, yöntem ve içerikle sonuçlanmasını ümit ve temenni ettiğini söyledi.

- "PARLAMENTER DEMOKRATİK SİSTEM ARAYIŞIMIZ DEVAM EDİYOR"

Dervişoğlu da ziyareti için Meclis Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"İYİ Parti olarak, sistem yürürlüğe girmeden önce sistemden kaynaklı sorunlara işaret ederek, siyasi yolculuğumuzu sürdürdük ve yakın takvim içerisinde de sistemi tahkim edecek yeni düzenlemelere geçit vermeyeceğimizi ifade ettik. Parlamenter demokratik sistem arayışımız da devam ediyor. Şayet TBMM'de bu yönde bir anayasa değişikliği durumu söz konusu olur ise o zaman onu değerlendirmeye açık buluruz. Sayın Meclis Başkanımız, görevi münasebetiyle tarafsızdır. Söylediklerimi kendisine cevap saymasın. Ülke için temennilerini ve dileklerini ifade ediyor, bir ihtiyaca işaret ediyor ama Türkiye'nin öncelikli başka sorunları da var. Bu anayasa değişikliği tartışmalarının öncelikli sorunları da gölge altında bırakmaması lazım, konuşulamaz hale getirmemesi lazım."

Türkiye'de ciddi bir ekonomik darboğaz yaşandığını söyleyen Dervişoğlu, "Tencere kaynamıyor, insanlarımız açlıkla sefalet sınırının altında yaşıyor, eğitimden kaynaklı önemli problemler var, gençler geleceklerine dair umutlarını yitirmiş durumdalar ve vize kuyruklarında kendilerine istikbal arıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin çevresinde savaş ve güvenlik sorunları bulunduğunu, bunların konuşulması gerektiğini belirten Dervişoğlu, Anayasa'dan kaynaklı tartışmaların bunları gölgede bırakmamasını istedi. Dervişoğlu, Türkiye'nin bir "demografik istilayla" da karşı karşıya olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ziyaretini ziyadesiyle yerinde ve anlamlı bulduklarını vurgulayan Dervişoğlu, bir bilgilendirme görüşmesi olduğu kadar ziyarette ülke sorunlarını da karşılıklı konuştuklarını aktardı.

Dervişoğlu, Kurtulmuş'un meclis başkanı olarak anayasa konusunda nasıl siyasi partileri ziyaret ediyorsa, ekonomi, eğitim, dış politika, güvenlik konularında da ilgili bakanların siyasi partileri ziyaret ederek, temel konularda bilgilendirme yapmasını istedi.

Kurtulmuş, gazetecilerin MHP'yi ziyaret edip etmeyeceğine dair sorusu üzerine, MHP ve AK Parti TBMM gruplarını ziyaret edeceğini, Meclis'te grubu olmayan siyasi partilerden de görüş alacaklarını kaydetti.

Bir gazetecinin, "Terörle iç içe olduğu belirtilen DEM Parti'yi anayasa konusunda muhatap almanız konusunda eleştiriliyorsunuz. Bu noktada neler söylersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Kurtulmuş, "Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilere ziyarette bulunarak anayasa sürecinin açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini temin etmeye gayret ediyoruz. Terörle mücadele başka bir başlıktır." dedi.