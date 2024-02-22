TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ticaret Bakanı Bolat'ın vefat eden babası için taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası Şevki Bolat'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.



Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın ahirete irtihal eden kıymetli babası Şevki Bolat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.