İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0853
  • EURO
    6,569
  • ALTIN
    313.542
  • BIST100
    119196
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a cevap: Bu ilkel bir İslam düşmanlığıdır
Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a cevap: Bu ilkel bir İslam düşmanlığıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 'Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır' dedi.

DHA19 Şubat 2020 Çarşamba21:01 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 21:07

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sahel'de, Libya'da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli."

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un darbeci General Halife Hafter ile sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.

Gürcistanlılardan Türk dili ve kültürüne yoğun ilgi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu
BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

BM resmen ilan ediyor: Türkiye'nin ilk hamlesi belli oldu

O ismi açık açık hedef gösterdi
O ismi açık açık hedef gösterdi

O ismi açık açık hedef gösterdi

Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz
Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Türkiye harekat planını hazırladı... Başkan Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı
Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı

Hareketlilik uydu fotoğraflarına yansıdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.