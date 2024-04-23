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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

23 Nisan 2024 Salı 09:23 - Güncelleme:
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulunuyor.

MECLİS'TEKİ ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • çocuk bayramı
  • Anıtkabir

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