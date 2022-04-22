TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan dolaysıyla mesaj yayımladı

Şentop, mesajında, milli iradenin tecelligahı TBMM'nin, 102'nci yıl dönümünü ve dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Yüreği Türkiye için çarpan herkesi ve elbette bu bayramın ithaf edildiği sevgili çocuklarımızı, birlik ve dirlik içinde, huzur ve mutlulukla daha nice bayramlarda buluşturmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." temennisinde bulunan Şentop, şunları kaydetti:

"Milletimizin mevcudiyetine ve istiklaline kastedildiği bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi'nde zikrettiği 'milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' düsturu ışığında, milletimiz Meclisini kurmuş ve mukadderatını tayinde kendi iradesini bu Meclis eliyle hakim kılmıştır. TBMM'nin teşekkülü ile birlikte bütün dünyaya yeni devletin temelinin milletin kayıtsız şartsız egemenliği olduğu ilan edilmiştir.

23 Nisan 1920 itibarıyla, ülkemizin pek çok yeri ve hatta o dönemdeki başkentimiz, İstanbul işgal altındayken, emperyalistler ve uşakları tarafından milletimize yönelik tarihinin en ağır saldırısı icra edilirken dahi Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları milletin iradesini her şeyin üstünde görerek yüce Meclisimizin açılışını yaptılar."

-"ADINI DEMOKRASİ TARİHİMİZE ALTIN HARFLERLE YAZDIRMIŞTIR"

Şentop, işgal ve savaş şartlarında kargaşanın hakim olduğu bir siyasi iklimde, milletin iradesini hakim kılabilmek için her ilde mümkün olan en temsili Meclisin meydana getirilmesinin, takdire şayan olduğunu vurguladı.

İlk Meclisin vatansever milletvekillerinin, hem cephede hem Meclis'te görev ifa ettiğine dikkati çeken Şentop, "Dünyada bir benzeri daha olmayan kurucu ve kurtarıcı sıfatlarını haiz Meclisimiz aynı zamanda gazi Meclis'tir. Bu yüce Meclis, 1876'dan beri süregelen milli egemenliğe dayalı demokrasi ve yönetim anlayışımızın kalesi olarak milletimize ilelebet hizmet etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, savaşların gölgesinde kurulan ve birçok kez darbelerle sınanan milli iradenin tecelligahı TBMM'nin, 15 Temmuz darbe girişimine karşı yüksek kahramanlıkla direndiğini, kökü dışarıda olan vatan hainleri tarafından bombalanmasına rağmen tüm milletvekillerin kenetlenmesiyle darbenin akamete uğratılmasında önemli rol oynayarak adını demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu vesileyle ikinci kez gazi sıfatını alan Meclisimizin bundan sonra da demokrasimizin kalesi olmaya devam edeceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir asrı geride bırakan yüce Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşları başta olmak üzere üstün hizmetlerine daima minnet duyacağımız kurtuluş dönemi vekillerini, sonraki dönemlerde bu yüce Meclis'te görev yapan ve hakkın rahmetine kavuşan bütün vekillerimizi hayırla yad ediyorum. Ruhları şad olsun.

Meclisimizin kuruluş düsturu olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalarak milletin emanetine sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."