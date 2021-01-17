TBMM Başkanı Şentop, 24 TV'de 'Arafta Sorular'ı yanıtlıyor

17 Ocak 2021 Pazar 20:29 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 21:23

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında, Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlıyor.

Fen lisesini kazanmanıza rağmen imam hatip lisesine gitmişsiniz. Akademik hayatınızda bir yolculuğa çıktığınızda, ayrıcalıklı mı hissettiniz kendinizi yoksa ayrımcılığa uğradınız?

-Şöyle söyleyeyim... Benim yaşadığım dönemde İmam hatipli olmanın zararlarını gördük. Ancak, rahatsız değilim... Her zaman okuduğum okulla iftihar ediyorum. Bunu başlangıçtan itibaren söyleyebiliriz iki bakımdan.

Birincisi, imam hatip lisesindeki bazı dersler, diğer liselerle mukayese edildiğinde daha azdı sınırlıydı. Bu anlamda bir dezavantajdı.

İkincisi ise, imam hatip liselerine mümkün olduğu kadar, daha önce başka okullarda görev yaparken inceleme, soruşturma, disiplin cezası almış hocalar gönderilirdi.

Bunu teorik olarak söylüyorum. Aslında biz bunun faydalarını da gördük. Hocalarımızın arasında gayretli hocalarımız vardı. Öğrenciye faydalı olmak anlamında bunu okuldaki tüm hocalarımız için söyleyebilirim.

Başka bir şey... İmam hatip lisesi olmak, bir nevi ikinci sınıf bir okul öğrencisi olmak anlamına geliyordu.

Lise sondayken, Tekirdağ'da yeni açılmış bir dershane vardı. Babamın arkadaşıydı İhsan Hoca, ısrar edince bir buçuk ay sonra ben de dahil oldum. Dahil olduktan bir hafta sonra bir deneme sınavı yapıldı. Açık ara birinci oldum.

Bu tartışma konusu olmuş, liselerin hocaları gelip, 'İmamhatipten birisi nasıl birinci olur?' gibi dershane sahibini sıkıştırmışlar. O da 'Çağırayım siz imtihan edin.' demiş. Ben de 'Her zaman hazırım imtihan edilmeye.' dedim.

Boğaziçi'ndeki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Üniversitedeki öğrencilik yıllarınızda protest bir öğrenci miydiniz?

-Üniversite öğrenciliğimiz yıllarında dergi çıkarmıştık. Bazı eylemler olurdu. Mesela başörtüsü yasağıyla ilgili eylemler olurdu, katılırdık ve kibarca söyleyeyim, çevik kuvvet tarafından 'Müessir fiile maruz kaldığımızı hatırlıyorum.

Rektör arama konusu mesela... Türkiye'de kamu üniversiteleri hazineden, yani devlet tarafından vatandaşların vergisiyle finanse edilen üniversitelerdir. Dolayısıyla finansmanını bütünüyle devletin yaptığı kurumların, bu anlamda kendi kendini yönetmesi, tam olarak düşünülemez. Bilimsel özerklik ayrı bir konudur, idari durum ayrı bir konudur. Bilimsel rektörlüklerle, idari rektörlüklerin ayrıldığı bazı durumlar da vardır.

Fakat, buradaki tartışma, ayrı bir konudur. Üniversitelerde reform bağlamında oturulup tartışılabilir. Fakat dediğim gibi bir kanuni düzenlemesi var ve buna dayanarak 2 seneden fazla bir süredir rektör atamaları yapılıyor. Buna 'hukuka aykırıdır demek' başka bir şeydir. Bu anlamda bunu kimse söyleyemez.

Gözaltına alınan bazı öğrencilerin terör örgütleriyle bağlantısı tespit edildi. Bir taraftan da 'siyasetçi istemiyoruz' derken, bir taraftan da bir takım siyasilerin bunu öğrenci dediklerimize destek verdiğini görüyoruz. Buradaki çelişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Belli hukuk sınırlarını aşan bütün eylemlerde, mutlaka organize ve hukuk dışı, illegal yapıların etkisinin olduğu biliniyor, hiç şaşırtıcı değil. Zaten Boğaziçi Üniversite öğrencisi olduğu söylenenlerin, okulun öğrencisi olmadığı, aralarında çok az sayıda bu okulun öğrencilerinin olduğu gözaltına alınanlardan tespit edilmiştir.