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TBMM Başkanı Şentop, APA Genel Kurulu için Antalya'ya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki gün sürecek Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13. Genel Kurulu'na katılmak için Antalya'ya geldi.

AA8 Ocak 2023 Pazar 20:20 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop, APA Genel Kurulu için Antalya'ya geldi
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Şentop, Antalya Havalimanı'nda, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından karşılandı.

İlk olarak APA Genel Kurulu'nun yapılacağı otele geçen Şentop'u, burada da KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre karşıladı.

Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler konularında parlamentoların işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ve Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü APA 13. Genel Kurulu, TBMM Başkanı ve APA Başkanı Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da yapılıyor.

"Değişen Uluslararası Dinamiklerde Çok Taraflılığın Teşvik Edilmesi" temasıyla toplanacak Genel Kurula, APA üyesi 27 ülkeden parlamenter heyetler katılacak.

Toplantıda, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın yanı sıra Doğu Timor, İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Yemen'in meclis başkanları, Irak, Filistin, Rusya, Ürdün, Umman heyetlerine ise meclis başkanvekilleri başkanlık edecek. Üç gün sürecek APA Genel Kurulunda, İcra Konseyi toplantılarının yanı sıra APA Daimi Komitelerinin toplantıları da yapılacak.

Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi 13. Genel Kurulu kapsamında çok sayıda ülkenin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.

Genel Kurul'da ayrıca Şentop'un ev sahipliğinde Türkiye, İran ve Azerbaycan meclis başkanları bir araya gelerek "Üçlü Mekanizma Toplantısı"nın ilkini gerçekleştirecek.

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  • TBMM Başkanı Şentop
  • Asya Parlamenter Asamblesi

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