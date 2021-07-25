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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı' için Azerbaycan'a gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Birinci Toplantısı'na katılmak üzere yarın Azerbaycan'a gidecek. Türk İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

AA25 Temmuz 2021 Pazar 11:05 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 11:05
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki toplantı 27 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek. Toplantıda "Bakü Beyannamesi" imza töreni yapılacak.

Toplantı öncesinde Şentop ve diğer parlamento başkanları Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

Bakü'de ayrıca Haydar Aliyev'in Anıt Mezarı ile Şehitler Hıyabanı'na çelenk koyma törenine katılacak olan Şentop, Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

Şentop, 28 Temmuz Çarşamba günü de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüşecek.

Türk İş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini kabul edecek olan Şentop, perşembe günü Şuşa ve Fuzuli şehirlerini ziyaret ettikten sonra yurda dönecek.

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