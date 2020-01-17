İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8902
  • EURO
    6,5382
  • ALTIN
    294.468
  • BIST100
    121165
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TBMM Başkanı Şentop İdlip'e yola çıkan yardım tırlarını uğurlama törenine katıldı
Güncel

TBMM Başkanı Şentop İdlip'e yola çıkan yardım tırlarını uğurlama törenine katıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, toplanan yardımların TIR'larla İdlib'e gönderilmesi için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

DHA17.01.2020  17:11 - Güncelleme: 17.01.2020  17:13

Esenler'den 100 TIR hedefiyle İdlib için başlatılan "Haydi Esenler, İdlib İçin Kardeşlik Vakti!" Kampanyası'nda toplanan yardımlardan oluşan yardım konvoyu için Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 14.00'de uğurlama töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Törende ayrıca, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da yer aldı. Düzenlenen törenin ardından yardım tırları yola çıkarıldı.

Silah kaçakçıları tutuklandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin
Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Yeni Sultan Türk çıktı!
Yeni Sultan Türk çıktı!

Yeni Sultan Türk çıktı!

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler
Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Başkan Erdoğan: Bunun bedelini ödeteceğiz
Başkan Erdoğan: Bunun bedelini ödeteceğiz

Başkan Erdoğan: Bunun bedelini ödeteceğiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.