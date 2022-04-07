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TBMM Başkanı Şentop, iftarda şehit aileleriyle bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ebediyen minnettar kalacakları, vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerin ailelerinin, milletin baş tacı olduğunu söyledi.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 21:37 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 21:37
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Şentop, TBMM Tören Salonu'nda şehit aileleriyle bir araya geldiği iftarın ardından yaptığı konuşmada, şehit ailelerini Meclis'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her ramazanda olduğu gibi bu yıl da şehit yakınlarıyla bir araya gelmekten onur duyduğunu belirten Şentop, şehit ailelerinin, varlıkları ile şehitlerin şahsı manevisini Milletin Meclisi'ne taşıdığını söyledi. Şentop "Ebediyen minnettar kalacağımız, vatan için toprağa düşmüş aziz şehitlerimizin aileleri olarak sizler, bu milletin baş tacısınız. Şühedamız adına, artık bu millete emanetsiniz." ifadelerini kullandı.

Şentop, ramazan ayının ülke, millet, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve bazı milletvekilleri de katıldı.

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