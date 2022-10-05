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TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuala Lumpur'daki temasları çerçevesinde Malezya Kralı Sultan Abdullah ile bir araya geldi.

IHA5 Ekim 2022 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop, Malezya Kralı Sultan Abdullah ile bir araya geldi
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Malezya ziyaretinin ikinci gününde İstana Negara Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü. Şentop, görüşmede 13-15 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye ziyarette bulunan Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun'un daveti üzerine Malezya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirmekte olduğunu söyledi. Türkiye ile Malezya arasında parlamentolar arası ilişki ve iş birliğini ilerletme konusunda ortak bir iradeye sahip olduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Şentop, "İkili ilişkilerimiz, üst düzey ve de teknik ziyaretlerle her alanda gelişip derinleşmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de ikili ticaret hacmimizi dengeli biçimde artırmak istiyoruz" dedi.

Görüşmeden sonra Kral Sultan Abdullah tarafından TBMM Başkanı ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna öğle yemeği verildi.

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  • Malezya Kralı Sultan Abdullah
  • görüşme

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