TBMM Başkanı Şentop'tan ABD Senatosu'na tepki
TBMM Başkanı Şentop ABD Senatosu'nun Ermeni kararı ile ilgili, 'Ciddiye alınacak bir karar değil' dedi
TBMM Başkanı Muatafa Şentop ABD Senatosu'nun Ermeni kararı ile ilgili, "Ciddiye alınacak bir karar değil" dedi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.