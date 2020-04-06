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TBMM Başkanı Şentop'tan koronavirüs açıklaması: Meclis'te şu ana kadar 3 kişide vaka tespit edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te 3 kişide corona virüsü vakasının görüldüğünü açıkladı.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:12 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:26
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şentop, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, TBMM'de de 3 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

ŞENTOP: 3 VAKA VAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, "Meclis'te şu ana kadar 3 kişide vaka tespit edildi" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan çağrısı

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 73 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 27 bin 69'a, can kaybının 574'e yükseldiği, taburcu edilen hasta sayısının ise 1042'ye ulaştığı bildirildi.

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