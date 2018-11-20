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TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'de ikili görüşmelerde bulundu.

  • AA
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TBMM tarafından İzmir'de düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı/Host Photographer" olarak yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kuruluna katılan TBMM Başkanı Yıldırım, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Daha sonra Yıldırım, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyetle de görüştü.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

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