TBMM Başkanı Yıldırım: Köklü bir medeniyetin varisi olan ülkemiz Türkiye, sürekli ileriye bakan, ileriye dönük hedefleri gözeten bir ülke

Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Vizyonunda Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Rolü" konulu çalıştayda yaptığı konuşmada, 2023'ün, Türkiye'nin yakın gelecekte ulaşmasını beklediği hedeflerinin tarihi olduğunu söyledi.

Bu tarih ortaya konulduğunda, uzak bir vade gibi gözüktüğünü aktaran Yıldırım, "Bugün, herkesin paylaştığı yakın bir vadeye ve hedefe dönüştü. Bu çalıştay da aslında bizim 2023 hedefleriyle örtüşen bir faaliyettir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, memleketi Erzincan'da böyle çalıştay düzenlenmesinden dolayı ilgililere teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Erzincan acıları da kıymeti de bilir. Erzincan depremlerden, afetlerden çok çekmiştir. Bu acılar Erzincan insanını olgunlaştırmıştır. Erzincan insanını 'Bir avuç buğday, bir kor ateşin içine atarsınız yanar, kül olur ama ses çıkmaz' diye tanımlarlar. Bir de Karadeniz insanı vardır. Onlar da mısıra benzer. Onları ateşe atarsınız 5 dakika sonra çatır çatır ses çıkar. Coğrafya ve iklim, yaşadığınız zorluklar insanların tabiatına da fıtratına da şekil verir. Köklü bir medeniyetin varisi olan ülkemiz Türkiye, sürekli ileriye bakan, ileriye dönük hedefleri gözeten bir ülke. Mazlum milletlerin de örnek aldığı, milyonlarca insanın umut bağladığı bir ülkeyiz. Bu coğrafya, zor bir coğrafya. İbn-i Haldun'un dediği gibi 'Coğrafya bir kader'. O halde bu coğrafyada bizim çok büyük sorumluluğumuz var."

Daha çok yapmaları gereken işler bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Dünya milletler ailesi içerisinde yerimizi hak ettiğimiz en üst sıralara çıkarmamız, insanımızı nitelikli hale getirmemizle mümkün. İnsanların iş birliği yaptığı, rekabet ettiği, her alanda iyiler arasında daha iyi olmak mecburiyetindeyiz. Bilimde, sporda, sanatta, teknik gelişimde, muasır medeniyetlerin üstüne ancak bu şekilde çıkarız." diye konuştu.

"2023'e en iyi şekilde hazırlıklı olmalıyız"

Yıldırım, bu noktada özel eğitime ve rehabilitasyona duyulan ihtiyacın açık olduğunu ve bu şekildeki gençlerin ve vatandaşların kapsam dışı bırakılamayacağını söyledi.

Son 15 yılda bu anlamda büyük sosyal sorumluluk ve devlet projelerinin hayata geçirildiğini anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin yakın vadeli hedefi 2023, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesi ötesine geçme hedefidir ama bizim bir de uzun vadeli vizyonumuz var, 2053 ve 2071. Uzun vadeli vizyona yol almak için artık yarın kadar yakın olan 2023'e en iyi şekilde hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, özel eğitimin bir dönem devletin gündeminde olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnsanlar kendi hallerine bırakılmış, kaderiyle baş başa kalmıştır. Birçok vatandaşımız imkansızlık, mahrumiyet sebebiyle 24 saat evlerine mahkum şekilde hayatlarını sürdürmekteydi. Özel eğitim esasında özellikli eğitimdir. Bu eğitime ihtiyaç duyan insanlar da özellikli insanlardır. Ülkemizde bu eğitimi veren merkezlerin ve öğretmenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu sayıların artması toplumun sağlıksız olduğu manasına gelmez. Sadece geçmişten günümüze biriken sorunların çözümü için atılan adımların var olduğunu göstermektedir. Eğer engel algınızda, inancınızda değilse hiç sorun yok. Engeller azimle aşılır. Eğer engelli diye bu insanlardan birileri vazgeçseydi dünya bu kadar güzel olabilir miydi, elbette olamazdı. Biz insanlığın, yaratılanların en şereflisi olduğuna inanan bir milletiz. Bütün insanlarımızı kazanmak zorundayız."