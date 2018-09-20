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TBMM Başkanı Yıldırım, Milli Meclis'in 100. yıl etkinliklerine katılmak için Azerbaycan'a gitti

TBMM Başkanı Yıldırım, Milli Meclis'in 100. yıl etkinliklerine katılmak için Azerbaycan'a gitti. Yıldırım'ı, Haydar Aliyev Havaalanı'nda Milli Meclis Başkan Yardımcısı Valeh Aleskerov karşıladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Milli Meclis'in 100. yıl etkinliklerine katılmak için Azerbaycan'a gitti.
 
Yıldırım'ı, Haydar Aliyev Havaalanı'nda Milli Meclis Başkan Yardımcısı Valeh Aleskerov, Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililer karşıladı.
 
TBMM Başkanı Yıldırım, yarın Azerbaycan Mili Meclisi'nin 100. yılı etkinliklerine katılacak.

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