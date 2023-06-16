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TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanının, Başkanvekilleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirlerine seçilen üyelerin listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

IHA16 Haziran 2023 Cuma 01:03 - Güncelleme:
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de
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Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM Kararına göre, TBMM Başkanlık Divanının, Başkanvekilleri, Katip Üyelikler ve İdare Amirlerine Genel Kurulun 14.06.2023 tarihli 5'inci Birleşiminde yapılan seçim ile milletvekilleri seçildi.

Seçilen milletvekilleri ise şu şekilde:

Başkanvekilliklerine; CHP'den Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP'den İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ;

Katip Üyeliklere, AK Parti'den Ankara milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez seçildi. CHP'den Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez seçilirken İYİ Parti'den ise Denizli Milletvekili Yasin Öztürk seçildi.

İdare Amirlerine ise AK Parti'den İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu seçilirken CHP'den Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP'den Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Yeşil Sol Parti'den Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.

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