TBMM Başkanvekili Bozdağ, Şanlıurfalı tüm hanımefendi ve beyefendileri mitinge davet etti

Bozdağ, yarın saat 13.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Abide Kavşağı'nda düzenlenecek miting alanındaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfalı tüm hanımefendi ve beyefendileri mitinge davet etti.

Şanlıurfalılardan yarın işlerine ara vererek Türkiye'nin ve dünyanın lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşup hem İstanbul'a hem Ankara'ya hem de dünyaya hep beraber selam göndereceklerini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Ben bu büyük buluşmaya Şanlıurfa'nın hanımlarını, beylerini, gençlerini, orta yaşlılarını, yaşlılarını, esnafını hasılı kelam herkesi davet ediyorum. Memurlarını, işçilerini, kim varsa herkesle bu büyük buluşmada birlikte olmayı, Cumhurbaşkanımızın yanında durmayı büyük bir şeref kabul ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. İnşallah yarın burada görkemli bir miting olacaktır. AK Parti İl Başkanlığı, ilçe başkanlıkları, kadın kolları, gençlik kolları belediye başkan adaylarımız, belediye meclis üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz yek vücut halinde büyük bir çalışmayı başarıyla tamamladılar. Yarın da burada Şanlıurfa'nın şanına yaraşır, ihtişamlı bir biçimde birlikte şahitlik edeceğiz. İnşallah Şanlıurfalı hemşehrilerim kendileri de buraya ayrıca teşrif ettiği zaman bizim gücümüz daha da büyük bir güç olacaktır. Şimdiden her bir hemşehrime şükranlarımı sunuyorum. Yarın Şanlıurfalıları sevgi ve saygıyla beklediğimizi ifade ediyorum."

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın müjdesi olacak mı? sorusu üzerine Bozdağ, "Şanlıurfa Cumhurbaşkanımızın sevdalı olduğu bir yer. Şanlıurfalılar da Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar kayıtsız ve şartsız hep dua ve destek veren insanların bulunduğu yer. O nedenle de Cumhurbaşkanımız muhtemeldir ki yarın Şanlıurfa'mız için hayırlı olacağına inandığımız Şanlıurfalı kardeşlerimizi de memnun edecek bazı açıklamalarda bulunacaktır. Biz de merakla bekliyoruz. İnşallah yarın kulaklarımız bu güzel haberleri birlikte duyar diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.