TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, komisyona kurumun kuruluş tarihine ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türk Kızılayın 6 milyon bağışçısı, 7,5 milyon kan bağışçısı, 300 bin de aktif gönüllüsü olduğunu aktaran Kınık, sahada 2 bin çalışan, 149 bin 107 gönüllü ile hizmet verdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremde 22 Kızılay mensubunun vefat ettiğini anlatan Kınık, Türk Kızılay bünyesindeki çadır stoklarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kendi bünyemizdeki stokumuzdaki 50 bin çadırla beraber, 93 bin 551 paydaşlarımızdan, Erbil, Romanya, Bulgaristan gibi bize ati olan stoklarımızdan bütün çadırlarımızı bölgeye seferber ettik. 6 Şubat'tan bu yana fabrikalarımız AFAD için çadır üretmekte, 36 bin 720 adet çadırı düne kadar üretip sahaya 130 bin 271 adet çadırı, 474 bin 249 tane battaniyeyi, 51 bin ısıtıcıyı sevk ettik. Çadır fabrikamız günlük 1200 afet çadırı üretme kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Son iki yılda 51 bin 480 adet çadırı AFAD'a teslim ettik."

Türk Kızılaya yapılan bağışlara ilişkin ise Kınık, "101 ülkeden 154 kurum ve kuruluş 55 milyon dolar Kızlaya ayni yardım,13 milyon dolarlık nakdi yardımı şu an ulaştırdı. Türk Kızılay ve Kızılhaç ile uluslararası bir çağrıda bulunduk. 350 milyon İsviçre frankı çağrısıydı. Bunla alakalı 106 milyon İsviçre frankının taahhüdünü aldık." dedi.

Türk Kızılayın Yaraları Birlikte Saralım Kampanyasında 3 milyar 194 milyon 995 bin 193 lira toplandığını aktaran Kınık, şunları kaydetti:

"AFAD ile birlikte açılan Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda ise 919 milyon 982 bin lira bağış taahhüdünde bulundu. Bize taahhüt edilen 919 milyonun 565 milyon lirası hesaplarımıza geçti. 6 Şubat'tan bu yana kampanyalarımıza verilen destekle birlikte 6 milyar lira kadar bağış, Türk Kızılaya aynı ve nakdi yardım olarak ulaştırıldı. Şu ana kadar gerek gelen yardımlardan 5 milyar 530 milyon 163 bin lira kaynağı halihazırda harcadık, deprem bölgesine aktardık."

- "DEPREMİN OLDUĞU İLK GÜN BÖLGEYE GİTTİK"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Depremin olduğu ilk gün bölgeye gittiklerini, tüm kapasiteleriyle çalışmalara başladıklarını belirten Kınık, ekiplerin sahaya ilk çıkış saatlerine ilişkin de bilgi verdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çadır ihtiyaçları tam karşılanamayan 100'den fazla kişinin muz serasında yaşadığı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Kınık, 2 gün önce çadırların oradaki vatandaşlara ulaştırıldığını fakat bazı vatandaşların seradan çıkmamayı tercih ettiklerini söyledi.

"İktidarın atamayla oluşturduğu bir kuruma dönüştünüz" iddiasını da yanıtlayan Kınık, bu iddianın gerçeği yansıtmadığını, 3 yılda bir genel kurul gerçekleştirildiğini, kendisinin de 2016'da iki listenin yarıştığı genel kurulla seçilerek başkanlığa geldiğini belirtti.

Başkentgaz'ın Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden yaptığı bağışa ilişkin ise Kınık, "Adı geçen şirketin Kızılay aracılığıyla bir öğrenci yurdu yaptırmak istediği dönemde gayrimenkul ortaklığı, yatırım ortaklığı hüviyetinde olduğu için zaten vergiden muaftır. Dolayısıyla kamunun herhangi bir vergi kaybı da olmamıştır. Burada sadece yürütülecek olan projenin Kızılay tarafından yürütülmesi istendiği için böyle bir uygulama yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneğinin Kızılaydan çadır satın almasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kınık, "Çadır satışı Ahbap Derneğine 10 Şubat'ta yapılmıştır. Bundan Ahbap Derneği Başkanı'nın ve benim haberim yoktu. Yapılan işlem benim haberim olmadan yapıldı." dedi.

Satış yapılırken kendisine sorulmadığını da belirten Kınık, "Bana sorsalardı, Genel Müdürümüze sorsalardı biz 'göndermeyin, bizim lojistiğimiz var bunu biz kendimiz götürürüz' derdik. Sonuç olarak o çadırlar 10 Şubat'ta bölgeye götürülmüş kurulmuş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmış." diye konuştu.

"Neden istifa etmiyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Kınık, "Kızılay bir yönetim kuruluyla yönetilir. Başkanı isitfa ettiği anda tüzüğe göre 2 ay içerisinde genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılayın idari anlamdaki işleri durur, sahadaki 300 bin gönüllümüzün yönetilmesi kaosa dönüşür." diye konuştu.

Kan bağışının bir insan dokusu olduğunu, ticarete konu edilemeyeceğini kaydeden Kınık, parayla kan satmanın kanuna aykırı olduğuna dikkati çekti.

Tarihi geçmiş gıdaların depremzedelere gönderildiği iddialarına ilişkin ise Kınık, bütün mutfakları ve imalathanelerinde üretilen gıdalardan alınan numunelerin bazı testlerden geçerek vatandaşlara ulaştırıldığını, son kullanma tarihi geçen ürünlerin vatandaşlara verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın,"Depremin ilk günü Hatay'a 35 kamyon göndermemiz istendi. Biz de kamyonlar boş gitmesin, çadır götürelim dedik. Olumlu yaklaşıp, bize haber vereceklerini söylediler ancak öğlene kadar geri dönüş olmayınca artık beklememek için kamyonları boş gönderdik." sözlerinin sorulması üzerine Kınık, bu konuyla ilgili bir iç soruşturma yaptıklarını ancak kendilerine resmi olarak gelen bir şey olmadığını söyledi.

Kınık, milletvekili adayı olmayı düşünmediğini de belirtti.