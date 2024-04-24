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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu toplandı
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Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat'ta meydana gelen depremler, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun sorunları ve fındık hakkında, AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de Cenevre'de gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Komisyonu 148. Genel Kuruluna ilişkin konuştu.

Gündem dışı söz alan milletvekillerinin ardından bazı milletvekilleri de yerlerinde söz aldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, yerinden söz alarak yaptığı konuşmada, tarihin, barışın karanlığını ve savaşın yıkıcı etkilerini defalarca hatırlattığını belirterek, "Bugün, Barış İçin Çok Taraflılık ve Diplomasi Günü'nde diplomasinin, savaşın gölgesindeki topraklara barışın güneşini getiren kudretli bir anahtar olduğunu hatırlatmak istiyorum."dedi.

Barışın cesaret ve kararlılıkla korunması gerektiğini vurgulayan Yerebakan, şöyle konuştu:

"Yaşanan tüm zorluklara rağmen Gazze'den Ukrayna'ya, Doğu Türkistan'dan dünyanın dört bir tarafında yaşanan zulme kadar Türkiye olarak barışın ve insan haklarının korunması için uluslararası toplumda öncü bir rol üstleniyoruz. Bu sadece siyasi bir duruş değil, aynı zamanda atalarımızın ve inancımızın bize öğrettiği yüksek ahlaki değerlere olan sadık bir bağlılığın göstergesidir. Unutmayalım ki diplomatik zaferler silahların sesinden daha yüksek bir sesle yankılanır ve geleceğin umut dolu resmini çizer. Barışın gücüne inananlar olarak birlikte gelecek nesillerin bize minnettar olacağı bir dünya için çabalayalım."

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