Güncel

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Celal Adan, bağımsız Türkiye'yi kuran TBMM'nin Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğü çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı'nın da temel taşlarını döşediğini belirterek, 'Bu çalışmaların sonunda inşallah ülkemiz terör prangasından, bu milletin evlatları kan deryasından ebediyen kurtulmuş olacaktır.' dedi.

AA2 Ekim 2025 Perşembe 15:29
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, TBMM'nin, kurulduğu günden beri Türk milletinin umut kaynağı olduğunu söyledi.

"Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a uzanan şanlı mazisiyle Gazi Meclis demek vatan mücadelesi, kurtuluş hamlesi, hürriyet meşalesi demektir." ifadesini kullanan Adan, şunları kaydetti:

"Bağımsız Türkiye'yi kuran Meclisimiz, Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğü çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı'nın da temel taşlarını döşemektedir. Bu çalışmaların sonunda inşallah ülkemiz terör prangasından, bu milletin evlatları kan deryasından ebediyen kurtulmuş olacaktır. Yeni yasama yılının bizlerde yarattığı heyecan ve ümit hissiyatıyla tüm milletvekillerimize, siyasi parti gruplarımıza üstün başarılar diliyor, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum."

Adan, daha sonra 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, "Giresun ili" hakkındaki gündem dışı konuşmasında, şehrin Kurtuluş Savaşı'ndaki katkılarından bahsetti.

1939'da Resmi Gazete'de yayımlanan 3589 sayılı Kanun'la Giresunlular tarafından oluşturulan 42, 44. ve 47. alayların sancaklarına İstiklal Madalyası taltif edildiği anlatan Konal, bunun kayıtlarda mevcut olduğunu söyledi.

Konal, "Bu nedenle Gazi Meclisimiz tarafından 42, 44. ve 47. alaylarımıza verilen İstiklal Madalyaları'nın Giresun'a kavuşturulmasını, İstiklal Madalyası hakkının iade edilmesini Giresun'daki bütün siyasi partiler ve STK'ler Yüce Meclisimizden beklemektedir." diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "gıdada yaşanan israf" konulu konuşmasında, bu konuda çalışan vakıflardan aldığı bilgiye göre, Türkiye'de 2025 yılında 23 milyon ila 26 ton arasında gıdanın çöpe gittiğini, bu yolla 200 milyar liranın yok olduğunu aktardı.

Gıda israfının önüne geçilebileceğini anlatan Gürer, "Özellikle restoranlarda, lokantalarda, otellerde gıda israfının son yıllarda ciddi boyutlara erdiği görülüyor. Bununla ilgili eğitimler verilmesi, uyarılarda bulunulması ve süresi içerisinde gıdanın tüketilmesi sağlanmalı." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, "Refah Sınır Kapısı ziyareti, Gazze'de yaşanan son olaylar ve deprem bölgesi" hakkındaki konuşmasında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen illerde yapılan çalışmaları anlattı.

Köksal, Türkiye'nin, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda 56 kişiyle en çok katılımcıya sahip ülke olduğunu kaydetti.

İsrail'in, filoya yönelik yasa dışı saldırılarına değinen Köksal, "Artık kınamanın, lanetlemenin, uluslararası hukukun bir hükmü yok. Artık insan hakları yok çünkü Gazze'de. İnsan bırakmamak için soykırım uygulayan bir siyonist terör örgütü ve onun işbirlikçisi devletler var." değerlendirmesinde bulundu.

"Bosna Kasabı Mladic gibi 'Gazze kasabı' Netanyahu'nun sonunu da göreceğiz, buna gönülden inanıyorum" diyen Köksal, "Bir terör şebekesi, bulunduğu coğrafya için bir var oluş tehdidi... Bu terör devletinin dizginlenmediği her toprak parçası, her zaman dilimi insanlığın sonunun hazırlanması demektir." diye konuştu.

