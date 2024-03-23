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TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi heyetleri Cenevre'de bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi heyetleri, Cenevre'de bir araya geldi.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 13:52 - Güncelleme:
TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi heyetleri Cenevre'de bir araya geldi
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Parlamentolar Arası Birlik'in (IPU) bu yıl 148'incisini gerçekleştirdiği genel kurul toplantısı, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde başladı.

TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi heyetleri, toplantı marjında bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye ile KKTC meclisleri arasındaki işbirliği, dış temsilde yapılabilecek katkılar ile Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin parlamenter platformlarda daha etkili gündeme getirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmede, TBMM heyetinden AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, KKTC heyetinden ise Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar yer aldı.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, KKTC Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü ve iki ülkeden diğer yetkililer de toplantıda hazır bulundu.

TBMM ve KKTC heyetlerinin, IPU'nun 148. Genel Kurulu Toplantısı kapsamında temasları sürecek.

- GENEL KURUL TOPLANTISI GENİŞ KATILIMLA YAPILIYOR

148. IPU Genel Kurul Toplantısı, 50 parlamento başkanı dahil 140 ülkeden yaklaşık 1600 katılımcıyla gerçekleşiyor.

Bu yıl oturum kapsamında "parlamenter diplomasi" ve "barış ve anlayış için köprüler kurmak" temaları öne çıkacak.

Delegelerin bu iki tema üzerinde parlamento eylemlerini şekillendirmek için müzakere yapması bekleniyor.

Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart'ta sona erecek.

  • TBMM
  • KKTC Cumhuriyet Meclisi
  • cenevre

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