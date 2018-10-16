TBMM yakınında polis ekipleri bir traktörü durdurmak için ateş açtı
Ankara Çankaya'da 'dur' ihtarına uymayan ve araçları ezerek ilerleyen plakasız traktörün sürücüsü, polisin takibi sonucu yakalandı.
- AA
Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayan plakasız traktörün sürücüsü, araçları ezerek ilerlediği Çankaya Caddesi'nde yakalandı.
Kızılay'daki trafik kontrol noktasında görevli polisler, Atatürk Bulvarı'nda seyreden plakasız bir traktörün sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan traktör sürücüsü, önündeki araçlara çarparak, Çankaya yönüne doğru ilerledi. TBMM'nin Çankaya kapısı önünde polisin uyarı ateşi açması da traktör sürücüsünü durduramadı.
Polis ekiplerinin lastiklerine ateş ettiği traktörün sürücüsü, birçok aracı altına alarak ezdi. Sürücü, Çankaya Caddesi'nde bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İsminin Aydın Sakarya olduğu öğrenilen Beypazarı nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki şoför gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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