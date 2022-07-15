TBMM'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nedeniyle TBMM Şeref Holü'nde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Şentop'un yanı sıra milletvekilleri ve TBMM çalışanları da sergiye iştirak etti. Şentop yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi darbecilerin sembolik yerleri hedef aldığını söyleyerek, "Dünyanın hiçbir yerinde darbeciler doğrudan halkla çatışmak istemezler. Çünkü darbe meşruiyet zemini olmayan bir harekettir. Halkı da karşılarına alarak, halka saldırarak meşruiyeti olmayan hareketi daha da zayıflatmak istemezler. 15 Temmuz'da darbeciler doğrudan halkı hedef alarak hareket ediyorlar" dedi.

Şentop, bunun milleti temsil eden kurumlara karşı husumet içinde hareket edildiğinin göstergesi olduğunu kaydederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisimize üç bomba atılmıştır. Bunlardan birisi Genel Kurulda milletvekillerimizin toplantı halinde olduğu sırada ve toplantı yapılan salona on metre kadar bir yere isabet etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin temsil mekanına, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, yine milletin temsil mekanına hem de milletin kendisini bizzat hedef alarak yapılan bu saldırılar, bu darbe teşebbüsüyle ilgili 'hain' kelimesinin ne kadar yerine oturan bir kelime olduğunu, yapılanları karşılayan bir kelime olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.