TBMM'de kalp krizi geçiren AK Partili Battal sağlık durumuyla ilgili açıklama

IHA 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:22 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:22

Özel Ankara Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "AK Parti 27. dönem Bayburt Milletvekili Fetani Battal 15 Şubat 2022 tarihinde saat 13.04'de bayılma nedeni ile hastanemizin acil servisine başvurmuş, AV tam blok ve akut koroner sendrom tanıları ile acilen geçici pil takılmış ve koroner anjiyografi işlemi yapılmıştır. Koroner anjiyografi sonucunda acil koroner by-pass kararı verilen hasta hemen ameliyata alınmıştır. Başarılı geçen üçlü by-pass ameliyatından sonra Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde izleme alınmıştır. Bugün yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilecektir" denildi.