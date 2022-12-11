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TBMM'de salep ikramı! AK Parti Burdur milletvekilleri yöresel ürünlerini tanıttı

AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Meclis'te Burdur'a özgü salep ve ceviz ezmesi ikram etti.

AA11 Aralık 2022 Pazar 01:15 - Güncelleme:
TBMM'de salep ikramı! AK Parti Burdur milletvekilleri yöresel ürünlerini tanıttı
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Özçelik, TBMM Basın Koridoru'nda yaptığı açıklamada, Meclis'te her yıl bütçe görüşmeleri sırasında salep ikram ettiklerini anımsattı.

Salep getirmedikleri zaman milletvekili arkadaşlarının "Salep günü ne zaman?" diye sorduklarını aktaran Özçelik, Türkiye'de üretilen 200 ton salebin 5 tonunun Bucak'tan elde edildiğini söyledi.

Özçelik, haşhaşlı ve kenevirli ceviz ezmesinin de coğrafi işaretli yöresel bir tatlı olduğunu ifade etti.

Yasin Uğur da Toros Dağları'nda yetişen bitkiden elde edilen salebin, taş değirmende öğütülen kıymetli bir içecek olduğunu belirtti.

Özçelik ve Uğur, basın koridorunda gazetecilere, kuliste ise milletvekillerine Bucak salebi, Burdur'a özgü haşhaşlı ve kenevirli ceviz ezmesi ikram etti.

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