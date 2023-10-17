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TBMM'den İsrail'in vahşetine karşı ortak bildiri: İnsanlık suçudur

TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak bildiride, 'İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.' ifadesi kullanıldı.

17 Ekim 2023 Salı 22:32 - Güncelleme:
TBMM'den İsrail'in vahşetine karşı ortak bildiri: İnsanlık suçudur

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TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin imzasıyla İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlandı.

TBMM olarak bütün parti gruplarının imzasıyla yayımlanan bildiri doğrultusunda, Filistin ve İsrail'deki gelişmelerin yakından takip edildiğinin vurgulandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze de Al Ahli ve Al Mamedani Hastanelerinin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

İsrail'in Gazze halkına karşı, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesini esefle karşılıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün parti grupları ve milletvekilleri olarak, bu vahşetin durdurulması için dünya parlamentolarını, uluslararası toplum ve kuruluşlarını tutum ve inisiyatif almaya davet ediyoruz."

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