İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4236
  • EURO
    21,4493
  • ALTIN
    1241.36
  • BIST100
    4998.05
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TCG Anadolu, 2 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak
Güncel

TCG Anadolu, 2 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu'ya vatandaşların ziyareti sürdü. TCG Anadolu gemisinin Sarayburnu Limanı'nda 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.

AA25 Nisan 2023 Salı 12:01 - Güncelleme:
TCG Anadolu, 2 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak
ABONE OL

Fatih'teki Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Askeri personeller tarafından gruplar halinde içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretçiler, geminin içinde zırhlı askeri araçların bulunduğu bölümü ve helikopterlerin yanı sıra silahlı insansız hava aracının (SİHA) da yer aldığı güverteyi gezme imkanı buldu.

TCG Anadolu'yu görmek için Lüleburgaz'dan gelen Deniz Eren, "Geldim gezdim çok süper, yapanların eline sağlık. İnşallah bunun daha büyüğünü yaparız. Lüleburgaz'dan özellikle bu gemiyi görmek için geldim. Türk olduğum için gurur duyuyorum. Kızılelma vardı içeride onu gördüm özellikle, TB3, çıkarma gemileri, tanklar çok güzeldi." dedi.

Gemiyi gezince gururlandığını belirten ziyaretçilerden Şerif Zor ise "Çok güzel, Allah devlete millete zeval vermesin, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gezdim çok güzel. Tankları, SİHA'ları, Kızılelma'yı gördüm. Havuzu, gemilerin çıkacağı yeri gördüm çok gururlandım, mutlu oldum." diye konuştu.

TCG Anadolu gemisinin Sarayburnu Limanı'nda 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebileceği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.