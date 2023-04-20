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TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını sürüyor

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyenlerin yoğun ilgisi sürüyor.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 13:32 - Güncelleme:
TCG Anadolu gemisine ziyaretçi akını sürüyor
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Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren, hava, kara ve çıkarma araçlarının da yer aldığı dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisini görmek isteyen çok sayıda ziyaretçi, sabah açılış saatinde Sarayburnu Limanı'na geldi.

Eminönü ve Ahırkapı'dan Sarayburnu Limanı'na kadar kaldırımlar, TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyenler tarafından dolduruldu.

Güvenlik noktalarından geçen ziyaretçiler, sandalyelerin bulunduğu büyük bir çadırda bekletilip gruplar halinde içeri alındı.

Girişte her noktada görevli askerler tarafından karşılanan ve yönlendirilen ziyaretçiler, cep telefonlarıyla devasa gemiyi ve içindekileri görüntüledi.

Giriş katta yer alan tank, çıkarma ve kara araçları ilgi gördü, 5 kat yukarıdaki güvertede bulunan hava araçları da merakla izlendi.

Geminin daha önce 24 Nisan'a kadar 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacağı belirtilmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de yaptığı konuşmada, TCG Anadolu'nun Ramazan Bayramı'ndan sonra bir süre daha Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağını açıklamıştı.

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