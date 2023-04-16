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TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan geçti... Dev gemi yarın ziyarete açılıyor

Yarın İstanbul'da vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirilen TCG Anadolu gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Sarayburnu'na yanaştı.

IHA16 Nisan 2023 Pazar 08:04 - Güncelleme:
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndan geçti... Dev gemi yarın ziyarete açılıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti.

Sarayburnu'na gitmek üzere yola çıkan gemi, bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti. TCG Anadolu giriş yaptığı sırada boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Devasa geminin geçişi sırasında 3 römorkör ile sahil güvenlik botu da gemiye eşlik etti. Öte yandan geminin üzerinde tam donanımlı bulunan silahlar ile hazır olan askerler de dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren boğaz geçişinin ardından gemi Sarayburnu limanına yanaştı. O anlar dron ile görüntülendi.

VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILACAK

Sarayburnu Limanı'nda demirleyen devasa gemi, 17 Nisan tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında, 18-23 Nisan 10.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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