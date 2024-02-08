Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamada, "TCG Burgazada, 05 Şubat tarihinde Mersin limanında 'NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekatı 2024-1' komutasını devraldı. Bu kapsamda yer alan Deniz Güvenliği Harekatına yönelik Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı. Deniz Muhafızı Harekatının birinci gününde SAT komandoları tarafından gemiye çıkma eğitimleri yapıldı" ifadeleri yer aldı.

TCG BURGAZADA, 05 Şubat 2024 tarihinde Mersin limanında "NATO Müttefik Deniz Komutanlığı Deniz Muhafızı Harekâtı 2024-1" komutasını devraldı.



Bu kapsamda yer alan Deniz Güvenliği Harekâtına yönelik Doğu Akdeniz'de keşif, gözetleme ve karakol görevine başladı.



Deniz Muhafızı... pic.twitter.com/nfxpnmWSWO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2024