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TCG Sakarya S-354 karanlık sularda günlerce limana uğramaksızın görev yapabiliyor

Türk Donanmasının gururu 'TCG Sakarya'nın bir günlük yolcuğu görüntülendi. İstanbul Boğazı'nda yunus balıklarının eşlik ettiği denizaltının geçişi görsel bir şölen oluşturdu. Dış dünya ile iletişimin neredeyse kesildiği, karanlık sularda günlerce limana uğramaksızın görev yapabilen denizaltıda gece mi gündüz mü olduğunu ışıklar gösteriyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, havada, karada ve denizde düşmana göz açtırmıyor. Yaklaşık 140 yıl önce iki denizaltı ile ilk denizaltı faaliyetine başlayan Türk Donanması, bugün bölgesindeki en etkili güçlerden biri haline geldi. Karanlık sularda sessizliği ve atış gücüyle düşmana korku, dosta güven veren denizaltılar toplam 3 sınıftan oluşuyor. Deniz Kuvvetleri Denizaltı Filosu Komutanlığı, preveze sınıfı "TCG Sakarya S-354" isimli denizaltının kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı. Karadeniz Uyum Harekatı'na iştirak etmek için İstanbul Boğazı'ndan geçen denizaltının bir günlük yolculuğu ve personelin çalışma alanları kameralara yansıdı. Denizaltı mürettebatı için gün, hava aydınlanmadan başlıyor. Gün ağarmadan seyre çıkan mürettebat, iskelede hareket hazırlığı yaparak son kontrolleri gerçekleştiriyor. Yapılan hazırlıkların ardından denizaltının sessiz ve derin yolculuğu başlıyor. Sessizliği ve atış gücü ile TSK bünyesinde yer alan "TCG Sakarya S-354" isimli denizaltı, limana uğramaksızın çok uzun süreler boyunca karanlık sularda görev yapıyor. Denizaltında komutan, subay, astsubay, uzman erbaş ve erlerden oluşan yaklaşık 40-45 personel görev yapıyor. Denizaltında görev yapacak personellere 1 yılı aşkın süre eğitim veriliyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve gerekli testlerden başarı ile geçen personel, denizaltında görev almaya hak kazanıyor. Denizaltı dizaynında harekat ve teknik ihtiyaçlar ön plana alınırken, personel yaşamına ilişkin ihtiyaçlar ise ikinci planda tutuluyor. Günlerce karaya çıkmadan denizin altında görev yapan mürettebat, sebze odası, et odası, kuru kumanya odasında stoklanan malzemelerle yaşamlarını idame ettiriyor. Ayrıca denizaltında cep telefonu, bilgisayar gibi kişisel iletişim araçlarını kullanmaya da izin verilmiyor. Fiziki şartlar nedeniyle de denizaltında bu araçların kullanılması imkansız. Bu nedenle personel, limana çıkana kadar yakınlarıyla iletişim kuramıyor.
 
Kırmızı ve beyaz ışık uygulaması
 
Denizaltında çalışan personeller, vardiya sistemi ile çalışıyor. Mürettebatın bir kısmı istirahat ederken, bir kısmı görevini icra ediyor. Denizaltında bulunan mürettebata gece ve gündüz kavramını birbirinden ayırt etmesi için ışık uygulaması yapılıyor. Beyaz ışık yandığında gündüz, kırmızı ışık yandığında gece olduğu anlaşılıyor.
 
Komuta kontrol merkezinde görev yapan mürettebat, sonarlardan yani konsol üzerinden iz ve hedeflerle ilgili bilgi alma imkanı sunan sistem üzerinden gelen sinyalleri pür dikkat dinleyerek olası bir saldırıya karşı tetikte bekliyor.
 
“TCG Sakarya, limana uğramaksızın çok uzun sürelerle suyun altında harekat icra edebilmektedir”
 
TCG Sakarya Komutanı Altan Tosun, “Adını zaferden, gücünü birliğinden alan TCG Sakarya denizaltımız, şuanda Karadeniz Uyum Harekatı'na iştirak etmek maksadıyla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e doğru intikal etmektedir. Yaklaşık 45 personelimizle intikal ediyoruz. Geçişimiz 2 ile 2 buçuk saat sürecek. TCG Sakarya sahip olduğu teknolojik imkan ve kabiliyetleriyle limana uğramaksızın çok uzun sürelerle suyun altında harekat icra edebilmektedir” dedi.
 
"TCG Sakarya S-354" isimli denizaltı, Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında İstanbul Boğazı’nı emniyet nedeniyle denizin üstünde seyrederek tamamladı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini yaklaşık 2,5 saatte tamamlayan denizaltına yunus balıkları da eşlik etti. Denizaltının geçişi sırasında yunus balıkları ile birlikte oluşan görsel şölen ise havadan görüntülendi.

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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