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TDT 7'inci Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın yeri belli oldu

Türk Devletleri Teşkilatı(TDT) 7'inci Ulaştırma Bakanları Toplantısı Azerbaycan'da gerçekleştirilecek.

IHA14 Kasım 2023 Salı 16:43 - Güncelleme:
TDT 7'inci Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın yeri belli oldu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Kasım Perşembe günü Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ulaştırma Bakanları 7'inci Toplantısı ve Uluslararası Ulaştırma-Lojistik Koridorları; Zengilan'dan Kalkınma Hamleleri Konferansına katılmak üzere Azerbaycan'a gidecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 7'inci Toplantısı'na katılacak olan Bakan Uraloğlu'nun, Ulaştırma Bakanları ile bir araya gelerek ulaştırma alanında ülkeler arasında iş birliğinin daha da arttırılması konularında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Uraloğlu'nun Azerbaycan resmi ziyareti çerçevesinde katılacağı TDT Ulaştırma Bakanları Toplantısında diğer konuların yanında ayrıca; Orta Koridor boyunca ulaşım ve transit operasyonlarının kolaylaştırılması için son gelişmeler ve alınması gereken önlemler, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi, Hazar geçişi ile ilgili hususlar, demiryolu bağlantısının geliştirilmesi ve yük taşımacılığı hacminin artırılması, sivil havacılık alanında işbirliğinin genişletilmesi, taşımacılık ve transit prosedürlerinin dijitalleştirilmesi, Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin mevcut durumuna ilişkin görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Uraloğlu, Azerbaycan programında Transit Koridorların Oluşturulmasına ilişkin üst düzey panelde, "Avrasya'nın Potansiyelinden Faydalanmak" konulu panele konuşmacı olarak katılacak.

Panelde Uraloğlu'nun Türkiye'nin ulaştırma koridorlarına yönelik yaptığı çalışmalar ile ilgili bir konuşma yapması ve gelecek soruları cevaplandırması bekleniyor.

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