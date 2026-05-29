  • TDV'den Etiyopya'da kurban seferberliği: 50 bin hisse ihtiyaç sahiplerine ulaştı
TDV'den Etiyopya'da kurban seferberliği: 50 bin hisse ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Türkiye Diyanet Vakfı, Etiyopya'da yürüttüğü “Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu” kapsamında kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını tamamladı. Organizasyon çerçevesinde 50 binin üzerinde hisse ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 18:27 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte düzenlenen faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, kurban kesimlerini ve dağıtımlarını 19 bölgede tamamladı.

Organizasyon kapsamında 50 binin üzerindeki hisse, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Şehrin kırsal kesimlerindeki çocuklarla da bir araya gelen gönüllüler, hediyelerle çocukların yüzlerini güldürdü.

TDV Kurumsal İletişim Müdürü Hamit Kardaş, AA muhabirine, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürüttükleri kurban organizasyonu kapsamında bu sene Etiyopya'da 8 bin büyükbaş hayvan kestiklerini söyledi.

Oromia eyaletine bağlı Shashamane kentinin kırsal kesiminde ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini dağıttıklarını aktaran Kardaş,

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak hayırsever Türk halkına teşekkür ediyoruz. Burada bugün büyük bir sevince vesile oldular. Buradaki vatandaşlar Türk halkını gönderdiği kurbanlarla ancak ete ulaşabiliyor. Türkiye'deki kurban kampanyası büyük sevinçlere, büyük heyecana vesile oluyor. Türkiye Diyanet Vakfı halkımızın emanetlerini zamanında ve İslami usullere uygun olarak Etiyopya'da tamamladı." ifadelerini kullandı.

  • Türkiye Etiyopya
  • Türkiye kurban bağışı
  • Türkiye Diyanet Vakfı

Yol verme kavgasında taksiciyi bıçakladı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

