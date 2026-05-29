TDV'den Etiyopya'da kurban seferberliği: 50 bin hisse ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte düzenlenen faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, kurban kesimlerini ve dağıtımlarını 19 bölgede tamamladı.

Organizasyon kapsamında 50 binin üzerindeki hisse, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Şehrin kırsal kesimlerindeki çocuklarla da bir araya gelen gönüllüler, hediyelerle çocukların yüzlerini güldürdü.

TDV Kurumsal İletişim Müdürü Hamit Kardaş, AA muhabirine, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürüttükleri kurban organizasyonu kapsamında bu sene Etiyopya'da 8 bin büyükbaş hayvan kestiklerini söyledi.

Oromia eyaletine bağlı Shashamane kentinin kırsal kesiminde ihtiyaç sahibi ailelere kurban etlerini dağıttıklarını aktaran Kardaş,

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak hayırsever Türk halkına teşekkür ediyoruz. Burada bugün büyük bir sevince vesile oldular. Buradaki vatandaşlar Türk halkını gönderdiği kurbanlarla ancak ete ulaşabiliyor. Türkiye'deki kurban kampanyası büyük sevinçlere, büyük heyecana vesile oluyor. Türkiye Diyanet Vakfı halkımızın emanetlerini zamanında ve İslami usullere uygun olarak Etiyopya'da tamamladı." ifadelerini kullandı.