İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2022 Pazartesi / 28 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7328
  • EURO
    17,7131
  • ALTIN
    988.822
  • BIST100
    2527
Güncel

Tedaviyi reddetti aynı gün ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaş, koyun otlattığı tarlada ölü bulundu. Vatandaşın kalp rahatsızlığı nedeniyle öğle saatlerinde hastaneye kaldırıldığı, tedaviyi kabul etmediği öğrenildi.

IHA27 Haziran 2022 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Seydiler Mahallesi'nde yaşayan ve otelde çalıştığı bildirilen Mümün Ali Özdemir (56), oteldeki işinden geldikten sonra Adalar mevkiinde koyunlarını otlatmaya gitti. Havanın kararmasının ardından koyunlar eve dönmesine rağmen Mümün Ali Özdemir eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Yakınları, Özdemir'in cansız bedenini koyun otlattığı tarlada buldu.

Tedaviyi kabul etmemiş

Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Olay Yeri İnceleme ekibi ve Adli Tabip geldi. Mümün Ali Özdemir'in kalp rahatsızlığının olduğu, öğleden sonra çalıştığı otelde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ambulansla Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırıldığı, yapılan tahlil ve çekilen EKG sonrası acilen anjiyo olması istenirken bunu kabul etmeyerek hastaneden ayrıldığı belirlendi. İncelemelerini tamamlayan adli tabip ve jandarma ekipleri, şahsın cenazesini yakınlarına teslim etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.