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Tefeci skandalına ilişkin belgeler ortaya çıktı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden aldığı 32 milyonun faizini müteahhitlere ödettiği ortaya çıktı.

Sabah16 Nisan 2024 Salı 08:02 - Güncelleme:
Tefeci skandalına ilişkin belgeler ortaya çıktı
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Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden aldığı 32 milyon liranın banka dekontlarına ulaşıldı. Belediyeye "imar harcı" adı altında 4 parçada gönderilen 32 milyon lirayı gönderen kişi, parayı 'yanlışlıkla' gönderdiğini iddia ederken, iade edilen paranın faizinin ise belediyenin asfalt işini yapan müteahhitlere ödettirildiği belirtildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Partili Mehmet Öntürk'ün gündeme getirdiği skandalla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Hatay'da iş insanı olarak tanınan bir kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne "İmar harcı bedeli" olarak 8-13 Şubat tarihleri arasında 9 milyon 800 bin, 8 milyon, 9 milyon 200 bin ve 5 milyon olmak üzere 4 ayrı para transferiyle toplam 32 milyon TL havale yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne 32 milyon TL'yi gönderen kişi daha sonra bu paraları yanlışlıkla gönderdiğini iddia ederek paraları belediyeden geri istedi.

Sabah'ın haberine göre, Parayı gönderen kişi 15 Şubat'ta Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne "Aşağıda tarih, miktar ve açıklamalarla belirttiğim sehven hesabınıza imar harcı bedeli olarak yatırılan toplam 32 milyon TL'nin iadesini talep ediyorum" şeklinde yazı gönderdi.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ise, parayı 29 Şubat'ta iade etti. Paranın faizinin ise asfalt çalışması yapan müteahhit firmalara ödettirildiği iddia edildi.

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