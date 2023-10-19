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Tefecilere ''Kafes'' operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de 'Kafes' operasyonu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
Tefecilere ''Kafes'' operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalatan ve icra takibi ile tefecilik yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler bu yöntemle vatandaşların yaklaşık olarak 9 milyon lira mağduriyetine yol açtığı belirlenen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler M.A, İ.S, E.S, M.C. ve L.B'nin yakalandığı operasyonda, yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından KOM ekiplerince adliye getirildi. Şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

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