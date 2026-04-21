21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Tehdit paylaşımlarına geçit yok: 30 şüpheli gözaltında

Eğitim kurumlarını hedef alan tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları ve ihbarlar üzerine başlatılan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik 14 ve 15 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından, kentteki eğitim kurumlarını hedef alan tehdit paylaşımları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından konuyla ilgili derhal soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşımlar yapan şüpheliler tespit edildi. Halk arasında korku ve panik meydana getirmeyi amaçlayan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

25'İ ÇOCUK 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon çerçevesinde, 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından işlem yapıldı. Bu kapsamda 25'i suça sürüklenen çocuk ve 5'i yetişkin olmak üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

