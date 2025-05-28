Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) bir grup, 'Aile Yılı'nı hedef alarak LGBT bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Göstericiler, tuhaf sesler çıkararak, çağrıda bulundu.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ise, TBMM'de yapılan oturumda aile kavramından duyduğu rahatsızlığı açık açık dile getirdi.

Taşkent yaptığı konuşmada AK Parti'yi işaret ederek, 'Aile Yılı'nı hedef aldı.

AK PARTİ'DEN TAŞKENT'E TEPKİ

CHP'li vekile cevap, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'den geldi.

Taşkent'in ardından kürsüye çıkan Keşir "Güçlü aile çözüm üretme kapasitesi güçlü olan aile demektir, buradan başka anlam çıkartılmasın. Sağlıklı aile kendi içinde hak ve görev dengesi olan aile demektir. AK Parti olarak 23 yıldır aile hem güçlü hem sağlıklı olsun diye çalışıyoruz. Bu kimi niye rahatsız ediyor? Bunu da anlamış değilim. AK Parti olarak 23 yıldır ailenin karşısına alternatif olarak kadını, çocuğu ya da bir başka grubu koymayı doğru bulmuyoruz. Hem Kadını güçlendirmek, hem çocuğu güçlendirmek, hem yaşlıyı güçlendirmek, hem o ailenin içinde varsa engelli bireyi güçlendirmek, hem de aileyi güçlendirmek, bunların hepsi birbirinin tamamlayıcısıdır. Ya da tercihi bizim dışımızdaki politikalardır artık o politikalarda eskimiştir, birinden birini tercih etmek zorunda değiliz" sözleriyle CHP'li isme ve diğer aile karşıtlarına cevap verdi.