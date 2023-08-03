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Tek tek incelendi! En pahalı ulaşım CHP'li belediyelerde

Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı ulaşım hizmetini CHP'li belediyelerin sağladığı belirlendi. Ulaşımın en pahalı olduğu yer ise Ankara.

Sabah3 Ağustos 2023 Perşembe 07:21 - Güncelleme:
Tek tek incelendi! En pahalı ulaşım CHP'li belediyelerde
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Türkiye'nin 30 büyükşehir belediyesi arasında en pahalı ulaşım hizmetini CHP'li belediyeler sağlıyor. AK Parti'li büyükşehir belediyeleri 5,75 lira ila 6,90 lira arasında ulaşım sağlarken, CHP'li büyükşehir belediyelerin fiyatları bunların 2 katında seyrediyor.

Seçimden önce asgari ücretliye 52 tane tam bilet vereceğini belirten, "Biz zam yapmayacağız gerekirse ulaşım esnafına destek vereceğiz" diyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların ücretsiz aktarma hakkını elinden almıştı.

Sabah'ın haberine göre, Bununla da yetinemeyen Yavaş, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın toplu ulaşım araçlarına ve en işlek yerlerine astırdığı afişlerle Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EGO'nun 300 milyon TL zarar ettiğini öne sürerek toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapıldığını açıkladı. Ankara'da tam bilet 15 lira, indirimli ise 7.50 lira. İzmir'de de 8.78 lira olan tam biniş, 13 liraya yükseldi.

AFET BÖLGESİNDE BİLE DAHA UCUZ

Seçimden önce "İstanbul'da ulaşım sorununu çözeceğiz, ucuzlatacağız, hayatı kolaylaştıracağız" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu da vaatlerini tutmadı. İstanbul'da ulaşımın 9.90 TL'den 15.50 TL'ye yükselmesine karar verildi. 5 milyarlık bütçesiyle AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına 5.75 TL'den ulaşım hizmeti sağlıyor.

3 milyar bütçesi bulunan Trabzon ve 4 milyar bütçesi bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyeleri ise ulaşım hizmetini 6.90 TL'den veriyor. 6 Şubat depreminden etkilenen ve büyük yara alan Kahramanmaraş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyeleri de söz konusu CHP'li belediyelerin verdiği ulaşım hizmetinin yarısından az bir ücretle ulaşım hizmetini vatandaşlarına veriyor.

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