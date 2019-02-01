Tek tip askerlik yasası ne zaman yürürlüğe girecek, askerlik süresi kısalacak mı sorusu merak edilen konular arasında. Vatandaşlar tarafından 'tek tip' askerlik olarak adlandırılan yeni askerlik sistemi hakkındaki çalışmalar bir süredir Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yürütülüyor. Çalışmaların sonunda zorunlu askerlik süresinde bir düşüşün olabileceği kulislerde konuşulurken bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlar, yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor.

Bir süredir beklenti içinde olunan yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda sona gelindiği ve bu çalışmaların yakın zaman içinde sonuçlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağı söyleniyor. Konuya dair son açıklama ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelmişti. İşte, yeni askerlik sistemi hakkında son gelişmeler ve Hulusi Akar'ın konuya ilişkin son açıklaması...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız." dedi. Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler hatırlatılarak, yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceği sorulan Akar, şu yanıtı verdi:



"Basında yer alan haberlerde bazı olasılıklardan, ihtimallerden, faktörlerden bahsediliyor. Bunların hepsi değerlendiriliyor. Her konu ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımızla değerlendiriliyor. Öngörülebilir bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlayarak yükümlülük hizmetini yerine getirmek düşünülürken, diğer taraftan da gençlerimizin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Bunların hepsini en optimal şekilde düzenleyecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Birtakım ihtimallerden, imkanlardan, bazı hareket tarzlarından bahsediyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı katına sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerine, onaylamalarına müteakip işlem ilerlemeye devam edecek. Bu konuda çalışıyoruz, herkes müsterih olsun. Gerçekten, bütün boyutlarıyla konu çalışılmakta. İnşallah ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı bir sonucu yakın bir zamanda belirleyeceğiz ve bunu da halkımızla paylaşacağız."



YENİ SİSTEMDE MESLEK HASSASİYETİ



Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından geçtiğimiz haftalarda ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi.



Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı.

Askerlik süresi düşecek mi sorularıyla bir süredir gündemde yer alan tek tip askerlik, yeni gelişmelerle gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak askerlik süresinin tek tip olarak 9 aya düşeceği kulislerde dolaşırken, yeni askerlik sistemi hakkında en güncel açıklama, Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop'tan geldi.







YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE MESLEK HASSASİYETİ



Genelkurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının ardından ilk kez Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nca bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop’un yaptığı bilgilendirmede, yeni askerlik sistemiyle ilgili en önemli mesaj, ‘meslek hassasiyetinin’ göz önüne alınacağı yönünde oldu. Aktop, “Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz” dedi.



Uğur Ergan'ın haberine göre Aktop, yeni sistemde askerlik süresinin ne kadar olacağına dair bir bilgi vermedi. Ancak çalışma başladığında “Askerlik süresinin her yükümlü için eşit olacağı ve sürenin 9 ay olacağı” kulislere yansımıştı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 25 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;



"Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti;



"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?



Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.



ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?



Kanunlara göre Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek, 19 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırmak ve belirli bir yaşa kadar askerlik hizmetini tamamlamak zorunda. Günümüzde uzun dönem (tam dönem) zorunlu askerlik 12 aydır. Ekim 2013'te alınan karar ile 1 Ocak 2014'ten itibaren uzun dönem askerlik süresi 12 ay olmuştur. Yükseköğrenim görenlerde zorunlu hizmet süreleri tam dönem yedek subayların 12 ay, kısa dönem erlerin 6 aydır.



YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NELER GETİRİYOR?



Yeni askerlik sistemiyle birlikte hayatımıza girecek olan tek tip askerlik uygulamasına göre yetişmiş iş gücü ve eğitime daha fazla önem verileceği belirtiliyor. Bazı meslek gruplarına özel olarak uygulamalar getirilmesinin ve bu uygulamalarla birlikte öğretmen, doktor, hakim ve akademik alanda görev alan sporculara esneklik sağlanmasının da yeni askerlik sisteminde yer alması bekleniyor. Listede yer alan meslekleri yapan kişilerin kariyerlerinin askerlik yüzünden olumsuz etkilenmemesi sağlanacak. Bu uygulamaya bir örnek olarak; öğretmenlerin askerlik görevlerini görev almadıkları dönemde yapmaları (yaz tatili) söylenebilir.



Yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenleme yürürlüğe girmeden önce Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim Bakanlıklarının görüşüne sunulacak. Bu aşamadan sonra bakanlıklarla yürütülecek ortak çalışma ile son şekli verilecek ve yürürlüğe girecek.