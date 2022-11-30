Tek yalanı doktorluk değilmiş! İnanılmaz detaylar ortaya çıktı

Türkiye'nin gündemine oturan sahte doktor Ayşe Özkiraz ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Sahte doktor Özkiraz'ın bir dönem yakın olduğu yurt arkadaşı Burcu Saz, ATV'ye açıklamalarda bulundu.

Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu. Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söylüyordu"

"TEK YALANI DOKTORLUK DEĞİL"

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında 'Tek yalanı doktor olması değil' diyen yurt arkadaşı ifadelerine şöyle devam etti: "Genel olarak yalan söylemeyi seviyor. Sosyal hayatı yok. Okul zamanı sınav zamanı kendisini ders çalışırken görmüyordum. Sürekli önlük taşıyordu. Çantasından stetoskopunu hiç çıkarmıyordu. Beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi. Merak edip başarı listelerine bakanlar ismini göremedi. Başka bahsettiği isimlerin de başarı listelerinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu. Abim yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde"

Öte yandan sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın 21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutladığı da ortaya çıktı.

SAHTE DOKTOR KENDİSİNE ÇELENK YOLLAMIŞ

20 Ekim'deki doğum gününde dikkat çeken detay ise kendisini Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak tanıtan sahte doktorun, bir internet sitesi üzerinden sipariş vererek Çerkezköy'deki bir çiçekçiden Çerkezköy Devlet Hastanesine gönderdiği, "Çapa'nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazılı çelenk oldu.

Sahte doktorun kendine "Sağlık dolu yıllara canım dostumuz. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Doktorlar tayps" notuyla gönderdiği çiçek için kredi kartından 350 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

"ASİSTAN ÇOCUK CERRAHIYIM"

5 Eylül'de Beyaz Konak'ta yapacakları nişanı da sözde Ankara'daki öğretmen annesinin açık kalp ameliyatı gerekçesiyle iptal ettiren Ayşe Özkiraz'ın, astsubay sevgilisi T.K. ile ilişkisi devam ederken, Instagram üzerinden tanıştığı V.C. isimli kişiyle de görüşmeye başladığı; iddiaya göre birkaç kez Çerkezköy'de görüştüğü V.C.'ye de kendisini asistan çocuk cerrahı olarak tanıttığı belirtildi.

Ayşe Özkiraz'ı Çerkezköy'de değişik tarihlerde iki kez ziyaret eden V.C., yeni sevgilisi Ayşe'yi Çapa Tıp Fakültesindeki arkadaşlarına sorarak, onlardan bilgi edinmek istediği esnaftan, fakültede bu isimde bir öğrencinin olmadığını öğrenince, Ayşe'nin astsubay sevgilisi olan T.K.'ye mesaj atarak onun bir doktor olmadığını söyledi.

Astsubay sevgilisinin durumu hastane yetkililerine bildirmesinin ardından 12 Kasım 2022'de kendisini hastaneye çağıran sekreter T.'nin, "Doktor bey seninle görüşmek istiyor" demesi üzerine yalanlarını burada noktalayan Madam Matruşka lakaplı Ayşem Özkiraz'ın adının da Ayşem değil Ayşe olduğu ortaya çıktı.