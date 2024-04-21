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Tek yumruk darbesiyle hastanelik olan seyisten 97 gün sonra acı haber

İzmir'de sokakta karşılaştığı 2 kişinin para isteğini geri çevirince çıkan kavgada tek yumruk darbesi ile yere düşüp, başını beton zemine çarpan seyis Sait Duru (43), 97 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA21 Nisan 2024 Pazar 09:46 - Güncelleme:
Tek yumruk darbesiyle hastanelik olan seyisten 97 gün sonra acı haber
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Olay, 14 Ocak saat 04.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı hipodroma gitmek için yola çıkan seyis Sait Duru'nun yanına gelen M.E. (17) ve Ö.K. (18), iddiaya göre para istedi. Duru, talebi çevirip, yürümeye başladı. Duru, 2 kişinin küfretmesi ile geri dönünce kavga çıktı. M.E.'nin attığı tek yumrukla yere düşüp, başını beton zemine çarpan Duru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklanırken, 97 gün sonra acı haber geldi.

YEĞENLERİNE BAKIYORMUŞ

Hastanede tedavi gören ve bekar olduğu öğrenilen Duru, 19 Nisan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için adli tıpa gelen Müslüm Duru (42), ağabeyinin para için öldürüldüğünü söyledi. Şüpheliler en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Duru, "Sait ağabeyim, ölen diğer ağabeyimin yetim ve öksüz 2 çocuğuna bakıyordu" dedi. Duru, cenazenin memleketleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceğini söyledi.

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