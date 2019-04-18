TEKDER'den Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'a ziyaret

TEKDER Genel Başkanlığı Yönetim Kurulu Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin TEKDER'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye TEKDER Genel Başkanlığı Yönetim Kurulu olarak Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sn. Fatma Varank Hanımefendi’yi ziyaret ettik. Ziyaret sırasında 2 Haziran’da uygulamaya konulacak yapı denetim, şantiye şefliği KHK'sı hakkında teşekkür ve minnet duygularımızı ilettik.

En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen Çevre Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız ve bürokratlara 5 milyon meslek yüksekokulu mezunu adına şükranlarımızı sunduk. Şu an 26 ilde şube ve temsilcilik bazında teşkilat çalışması yapılmış olup, 1 yıl içinde 81 ilde teşkilatlanma hedefimizin olduğunu, bize verecekleri destek ile ivme kazanacağımızı anlattık. Yine önemli hedeflerimiz arasında olan teknikerler odası çalışmamız hakkında bilgiler verdik. Gelinen noktaya değindik.

Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk, TEKDER’in 60.yıl anısına hazırlattığımız hediyemizi takdim ettik, oda çalışmamız tamamlanana kadar inşaat teknikerleri, makine teknikerleri, elektrik teknikerleri ehliyet liyakat sahibi kurumsal 60 yaşında dernek olarak üyelik bilgi formunu belediyelere bizim vermemiz gereğinden hareketle, amaç ve niyeti belli olmayan ya da tüzüğüyle faaliyetleri örtüşmeyen veyahut da güdümlü, kötü niyetli, köklü geçmişi olmayan STK’larından alınmasının sakıncalarını ve alakasız Odalardan da alınmasının memleket yararına olmayabileceği düşüncemiz anlatıldı.

Birçok başlık da bakış ve görüşümüzün yakın olduğu görüldüğünden derneğimiz yararına olumlu bir ziyaret oldu. Görüşme sonrası Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm bakanlık ekibine 50 yıldır vesayet altında hakları verilmemiş milletimizden sonra bizim camiamıza da, teknikerlere de haklarını verdikleri, sahip çıktıkları için teşekkür ettik.

TEKDER: Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının 2 yıllık teknik bölümlerini bitirenlere Tekniker denir. Yaklaşık 5.000.000 MYO mezunu vardır. 1959 da kurulan Bugün 60 yaşında olan derneğiz Genel Başkanlığımız Tekniker, Teknik Öğretmen ve Tüm MYO mezunlarına hizmet veren tek ve en eski kuruluştur.