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Tekel bayi şüphelilerin getirildiği adliyede hareketli anlar: Silahını yere at

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesine ilişkin duruşma devam ederken Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli anlar yaşanıyor.

IHA3 Ağustos 2023 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Tekel bayi şüphelilerin getirildiği adliyede hareketli anlar: Silahını yere at
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Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldürülmesine ilişkin duruşma devam ederken Büyükçekmece Adliyesi önünde hareketli anlar yaşandı.

ADLİYEDE TARTIŞMA ÇIKTI

Devam eden soruşturma çerçevesinde şahısların yakınları adliye içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı iddia edildi. Tarafları ayıran polis ekipleri ise "Silahı yere at!" diyerek aile fertlerinden birini uyardı. Tartışma nedeniyle şahıslardan 1'i polis ekiplerince gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ ÖNÜNDE HAREKETLİ ANLAR

Canlı yayın sırasında adliye önünde polisin aldığı tedbirlere rağmen durmayan motosikletli 2 şahıs ekipleri alarma geçirdi. Zanlıları durdurmaya çalışan bir polis memuru yere düştü. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kısa süren kovalamaca sonucu gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ESENYUT'TA EMNİYETTEN "ASAYİŞ VE DAR ALAN UYGULAMASI"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda ilçede belirlenen noktalarda yapılan uygulamada, araçlardaki sürücü ve yolcuların üzerleri arandı, şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.

Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Esenyurt'taki uygulamaların belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

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