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Tekirdağ merkezli 3 ilde ''rüşvet'' operasyonu

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen 'rüşvet' operasyonunda, kamu görevlisi ile emlakçılardan oluşan 8 şüpheli yakalandı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 12:55 - Güncelleme:
Tekirdağ merkezli 3 ilde ''rüşvet'' operasyonu
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda 4 kamu görevlisi ile 4 emlakçı gözaltına alındı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 307 şişe kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 cep telefonu, flash bellek, dizüstü bilgisayar ve ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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