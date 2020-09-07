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Tekirdağ'da bir boya fabrikası alevlere teslim oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı bir kimyevi boya fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin ortasında kalan fabrika itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı.

DHA07 Eylül 2020 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 10:10
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Ergene ilçesinde D-100 yolunun Vakıflar Mahallesi kesimindeki kimyevi boya üretilen fabrikada sabaha karşı yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlilerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Üretim bölümünde çıkan yangına çevre ilçelerden de gelen 6 itfaiye ekibi müdahale etti. Alevler, güçlükle kontrol altına alındı, fabrika ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında fabrikada çalışan kimsenin bulunmadığı belirtildi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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