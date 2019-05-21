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Tekirdağ'da boş binadan sıçrayan yangın evi kül etti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yanan ev kullanılamaz hale geldi. Sağlamtaş Mahallesi'nde samanlık olarak kullanılan boş bir binada yangın çıktı. Ahmet Dallı'nın oturduğu eve sıçrayan yangın daha da büyüdü.

  • İHA
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Bahçedeki yüzlerce balya saman ve Ahmet Dallı'nın oturduğu evde de büyük zarara yol açan yangın, Sağlamtaş Mahallesi'nde konuşlandırılan itfaiye ekipleri ve Malkara'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
 
Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, tek katlı olan iki ev ve bahçedeki saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

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