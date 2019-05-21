Tekirdağ'da boş binadan sıçrayan yangın evi kül etti

Bahçedeki yüzlerce balya saman ve Ahmet Dallı'nın oturduğu evde de büyük zarara yol açan yangın, Sağlamtaş Mahallesi'nde konuşlandırılan itfaiye ekipleri ve Malkara'dan gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, tek katlı olan iki ev ve bahçedeki saman balyaları kullanılamaz hale geldi.