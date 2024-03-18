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Tekirdağ'da DEM organizasyonu! PKK simgesi taşıdılar

Tekirdağ'da DEM Parti'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında PKK'yı simgeleyen suç unsuru taşıyan 4 kişi ve alandaki aramalarda üzerinde fişek çıkan 1 kişi gözaltına alındı.

İHA18 Mart 2024 Pazartesi 04:43 - Güncelleme:
Tekirdağ'da DEM organizasyonu! PKK simgesi taşıdılar
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Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ergene ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizasyonunda 'Şimdi özgürlük zamanı' konulu miting ve 'Nevruz Etkinliği'nde alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında, herkesin görebileceği şekilde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen suç unsuru eşya taşıdığı tespit edilen B.K. H.K. S.B. ve A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Arama noktasında ise üzerinde bir adet fişek olduğu tespit edilen M.İ. isimli şahıs ile birlikte toplamda 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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